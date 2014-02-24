《全球重要经济事件一览表》--2月24日-3月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月24日(一)

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)主办“投资巴尔干半岛西部”高级别地区论坛。发言人包括：EBRD总裁Suma Chakrabarti，欧盟扩盟事务执委Stefan Fule。

悉尼--日本财务省官员Mikio Furusawa在澳洲-日本经济前景研讨会上发言。

2月25日(二)

美国阿灵顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在全美商业经济协会(NABE)第30届经济政策会议发表演说(1510)。

墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯出席澳洲-加拿大经济领袖论坛(2045)。

挪威布维岛--挪威央行副总裁Jan Fredrik Qvigstad出席货币经济学中心研讨会，会上将发布“挪威央行2014年展望”报告。

2月26日(三)

美国伍斯特--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发布演讲，主题为“联邦储备体系35年回顾”(0030)。

日本埼玉县--日本央行审议委员石田浩二向商界领袖发表演说(0130)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月货币政策会议记录(0830)。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在国际能源署(IEA)会议上进行演说，主题为“英国经济展望：实现均衡可持续增长”(0925)。

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发布讲话(1700)。

卢森堡--2014年卢森堡人民币论坛。卢森堡财长Pierre Gramegna及欧洲央行执委会成员莫尔许将参加。

2月27日(四)

华盛顿--美国参议院金融委员会举行美联储主席叶伦半年度货币政策报告听证会(1500)

东京--日本央行审议委员佐藤健裕在日本国际银行家协会讲话(0700)。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特与堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治出席“银行业未来：挑战、机遇、风险”大会，参与“总裁视点”讨论。(1815)

法兰克福--金融稳定性和央行功能大会(至2月28日)，发言人包括：德国央行总裁魏德曼、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、英国央行总裁卡尼和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。

维也纳--奥地利央行和财政部举行“国际货币体系”大会(至2月28日)，发言人包括：欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特、意大利经济财政部部长萨柯曼尼和土耳其央行副总裁Turalay Kenc。

2月28日(五)

苏黎世--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国货币政策发表演讲。(0900)

纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔、美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦参加货币政策与金融稳定互动的讨论小组。(1515)

纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国前财政部长鲁宾出席餐会(1700)。

纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、费城联邦储备银行总裁普洛瑟、日本央行政策委员会审议委员白井早由里出席讨论“全球非传统货币政策的沟通策略。”(1830)

3月3日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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