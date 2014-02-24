英国数据：截至2月的三个月服务业乐观信心升至1998年以来最高--CBI

路透伦敦2月24日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布的调查显示，在截至2月的三个月，英国服务业者乐观信心升至至少1998年以来最高水准。

CBI的季度调查显示，服务业活动连续三个季度上升。服务业占英国经济的四分之三以上。

包括酒店、酒吧、餐厅和休闲企业等消费者服务，以及商业和专业公司的乐观指数，升至1998年该项调查开始以来最高的水准。

查访了139家企业的调查还显示，业务量创2005年以来最快增速，聘雇增长也加快。

“服务业2014年开局良好。业务活动上升，乐观信心高，且获利也正在改善。”CBI经济分析主管Anna Leach称。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)