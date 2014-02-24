英国数据：截至2月的三个月服务业乐观信心升至1998年以来最高--CBI

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透伦敦2月24日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布的调查显示，在截至2月的三个月，英国服务业者乐观信心升至至少1998年以来最高水准。
CBI的季度调查显示，服务业活动连续三个季度上升。服务业占英国经济的四分之三以上。
包括酒店、酒吧、餐厅和休闲企业等消费者服务，以及商业和专业公司的乐观指数，升至1998年该项调查开始以来最高的水准。
查访了139家企业的调查还显示，业务量创2005年以来最快增速，聘雇增长也加快。
“服务业2014年开局良好。业务活动上升，乐观信心高，且获利也正在改善。”CBI经济分析主管Anna Leach称。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。