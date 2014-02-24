台湾财政：财部将推出财政健全方案，检讨营业税和两税合一等

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期减少3.4%至866,297吨--船货验证机构ITS
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月24日 - 台湾财政部称，将推出财政健全方案，检讨营业税和两税合一等方案，以因应日益困窘的财政赤字。
若财政部调高金融营业率，一般普遍认为对金融股不利。财政部发言系统表示，行政院表示将检讨修正检讨营业、所得税、薪资扣休额、身障特别扣除额等方案，但目前尚无具体内容。
台湾本地媒体经济日报及工商时报周一报导，财政部将宣布〞财政健全方案〞以因应财政困境，将把现行为2%的金融营业税调高至4-5%，并且考虑调降公司股东的可扣抵税额的扣抵率减半。
经济日报表示，财政部今日将宣布财政健全方案，明年起三箭齐发以限制债务、控制支出、增加收入，达到每年将举债金额压制在千亿台币左右的水位、年增税收700亿台币等目标，预计三年内可改善财政。
工商时报则表示，包括调高金融营业税等方案仍将待立法院通过，若可通过则有望挹注全年的税收500-600亿台币。 工商时报引述财政部长张盛和表示，整套方案有短、中、长期优先顺序，金融营业税由现行2%调高至4%或5%，视财政缺口而定。他并表示，去年底反对财委会单独提案调高金融营业税，主因当时没有整套的财改方案，也没有配套措施，单单讨论一项税制不宜，因此反对。
此外，整套财改方案会有配套，受薪阶级的薪资扣除额目前10.8万元可望调高至11万以上。另外还有研发投抵年限延为3年，及鼓励企业加薪诱因。 经济日报表示，财政部将公布财改方案有三大核心，一、控管债务支出，不让债务破表；二、调整支出面结构，检讨岁出优先顺序，九大年金保险法定支出检讨；三、多元筹措财源，包括公股释出及民营化政策检讨、引进寿险业投入公建、强化资产活化、调整税制。
而财政健全方案自今年起分二到三年执行，以控制债限占GDP比重维持在38.6%不再上升，每年举债金额约1,000亿-1,200亿台币为目标；剩余约1,800亿台币的财政缺口，分别要由增税、释股、活化国有地、提升公股事业经营绩效等管道多元筹措。
经济日报补充表示，1999年以前，金融营业税率即是5%，亚洲金融危机期间，政府修法将属于本业（存放款及汇兑业务）的金融业营业税率调降为2%，且税收全数做为处理问题金融机构之用。财政部指出，近二年金融业获利每每超过2,000亿台币，〞金融业税负偏低，社会观感不好〞。即使调回5%的税率，增缴300亿台币营业税，只占全体获利不到二成，不会影响竞争力。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。