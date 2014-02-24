台湾财政：财部将推出财政健全方案，检讨营业税和两税合一等

路透台北2月24日 - 台湾财政部称，将推出财政健全方案，检讨营业税和两税合一等方案，以因应日益困窘的财政赤字。

若财政部调高金融营业率，一般普遍认为对金融股不利。财政部发言系统表示，行政院表示将检讨修正检讨营业、所得税、薪资扣休额、身障特别扣除额等方案，但目前尚无具体内容。

台湾本地媒体经济日报及工商时报周一报导，财政部将宣布〞财政健全方案〞以因应财政困境，将把现行为2%的金融营业税调高至4-5%，并且考虑调降公司股东的可扣抵税额的扣抵率减半。

经济日报表示，财政部今日将宣布财政健全方案，明年起三箭齐发以限制债务、控制支出、增加收入，达到每年将举债金额压制在千亿台币左右的水位、年增税收700亿台币等目标，预计三年内可改善财政。

工商时报则表示，包括调高金融营业税等方案仍将待立法院通过，若可通过则有望挹注全年的税收500-600亿台币。 工商时报引述财政部长张盛和表示，整套方案有短、中、长期优先顺序，金融营业税由现行2%调高至4%或5%，视财政缺口而定。他并表示，去年底反对财委会单独提案调高金融营业税，主因当时没有整套的财改方案，也没有配套措施，单单讨论一项税制不宜，因此反对。

此外，整套财改方案会有配套，受薪阶级的薪资扣除额目前10.8万元可望调高至11万以上。另外还有研发投抵年限延为3年，及鼓励企业加薪诱因。 经济日报表示，财政部将公布财改方案有三大核心，一、控管债务支出，不让债务破表；二、调整支出面结构，检讨岁出优先顺序，九大年金保险法定支出检讨；三、多元筹措财源，包括公股释出及民营化政策检讨、引进寿险业投入公建、强化资产活化、调整税制。

而财政健全方案自今年起分二到三年执行，以控制债限占GDP比重维持在38.6%不再上升，每年举债金额约1,000亿-1,200亿台币为目标；剩余约1,800亿台币的财政缺口，分别要由增税、释股、活化国有地、提升公股事业经营绩效等管道多元筹措。