《中国报摘》--其他报纸重要消息2月24日

**上海证券报**

--广州市市长陈建华近日表示，粤港澳自贸区正在申报中，列入申报范围的包括两块，南沙保税区和白云空港保税区，累计面积15.2平方公里。

--财政部财科所所长贾康指出，中国官方可查询的地方债务率是60%左右，这个债务总量在安全区域。不过，对于地方债务风险来说，局部确实有明显的压力，一旦处理不好，债务风险就无法有效防范。

--京东方 称下属控股子公司北京京东方显示拟投资22.79亿元人民币开展模组小型化显示屏生产项目。

--中国国际经济交流中心副研究员张茉楠指出，当前要化解地方债务的溢出风险，创新债务融资模式已变得十分迫切，大致有三条思路：考虑将部分城投债转为市政收益债；建立基础设施产权交易市场；以股权融资替代债务融资。

**东方早报**

--兴业银行 近期暂停了夹层融资业务等房地产相关贷款，该行行长李仁杰表示，是出于审慎角度的暂时行为。目前尚未有其他银行宣布收紧相关贷款。

**人民日报**

--河北省近日在唐山、邯郸、秦皇岛、邢台、张家口等五地，集中拆除15家钢铁企业高炉16座、转炉3座，压减炼铁产能671万吨、炼钢产能149万吨。这是该省自去年11月以来，第二次开展“周日集中拆除行动”。(完)