《中国债券市场每日交易备忘》--2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.56% 国开行 至多60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.18% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.35% 国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.49% 国开行至多60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.55% 北京首都农业集团7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和民生银行主承 温州市交通投资集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和兴业银行主承 厦门翔鹭石化10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 中国水利水电第七工程局5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 山东山水水泥集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，招商银行和兴业银行主承 新华联控股25亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招商银行和招商证券主承 安徽省皖北煤电集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 天津滨海新区建设投资集团25亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中信证券主承 甘肃省公路航空旅游投资集团25亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，华龙证券和德邦证券主承 天津临港投资控股12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广州证券主承 富阳城投集团5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 重庆渝中国资经营公司8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广发证券主承 双流县水务建设8亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 镇江新区城建投7.5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，海通证券和国开证券主承 嘉兴南湖新市镇开发建设集团9亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，西南证券主承 眉山市资产经营公司14亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，银河证券主承 佳木斯市新时代城建投13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，太平洋证券和国开证券主承 莆田市城建投开发集团23亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，兴业证券主承 ============================================================================= 二、新债上市： 农业发展银行50亿元三年期固息金融债140407，票面利率5.27% 农业发展银行50亿元三年期固息金融债140408，票面利率5.40% 江西高速公路投资集团10亿元六个月期超短期融资券011470002，票面利率5.50% 山东高速集团15亿元九个月期超短融011473002，票面利率5.60% 中信股份20亿元六个月期超短融011475001，票面利率5.35% 南京化学工业园4亿元一年期短融041464007，票面利率6.20% 五洋建设集团3亿元一年期短融041452004，票面利率8.10% 东海证券10亿元三个月期短融071419001，票面利率5.29% 东兴证券6亿元三个月期短融071424002，票面利率5.23% 中国北车30亿元一年期短融041451008，票面利率5.50% 安徽皖北煤电集团10亿元一年期短融041462003，票面利率6.00% 深圳茂业商厦7亿元三年期中票101453003，票面利率6.70% 锦州华信资产经营集团10亿元五年期中票101473003，票面利率7.50% ============================================================================ 三、缴款： 大连普湾工程项目管理25亿元七年期固息债1480037，票面利率7.09% 株洲国资投资8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480038，票面利率7.39% 铜仁旅游投资公司15亿元七年期固息债1480041，票面利率8% 云南路桥股份公司3.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480043，票面利率7.58% 华泰证券 30亿元87天期短融1490039，票面利率5.10% 忻州市资产经管中心10亿元七年期固息债1480040，票面利率7.90% 仙桃城投10亿元七年期固息债1480058，票面利率8.15% 亨通集团5亿元一年期短融 天宝股份 3亿元一年期短融 美克投资集团5亿元一年期短融 中国北车 20亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国开行200亿元10年期固息债0402020到期兑付，票面利率3.51% 中国船舶工业集团30亿元五年期中票0982013到期兑付，票面利率3.85% 上海城建投资30亿元五年期中票0982014到期兑付，票面利率3.9% 上海浦东新区张江科技型中小企业7亿元三年期集合票据1183004到期兑付，票面利率5.99% 东海证券10亿元三个月期短融1390115到期兑付，票面利率6.4% 中国大唐集团50亿元九个月期超短融011311003到期兑付，票面利率3.90% 武汉钢铁(集团)公司63亿元一年期短融041353007到期兑付，票面利率4.07% 深圳华强集团15亿元六个月期短融041358055到期兑付，票面利率5.9% 10国开04 100204付息 10进出06 100306付息 11国开33 110233付息 11南京钟山债 1180037付息 11锡盟债 1180038付息 11葛洲坝MTN1 1182045付息 11陕有色MTN1 1182046付息 11振华MTN1 1182047付息 11中核电MTN1 1182048付息 11浦发集MTN1 1182049付息 13洪市政债 1380064付息 13常德城投债 1380066付息 13鲁路桥MTN1 1382062付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中共中央政治局周一召开会议表示，尽管今年发展面临形势依然错综复杂，但今后一个时期中国保持经济中 高速增长具有良好基础。 --中国国家外汇管理局最新数据显示，人民币单边升值预期下，1月银行代客净结汇环比倍增 ，并创一年来新 高；但受2月人民币大幅贬值走势影响，预计2月结售汇顺差将出现明显下降。 3/1公布2月官方制造业PMI （1月50.5%） 3/3公布2月汇丰中国制造业PMI终值 （1月49.5%） 2月官方非制造业PMI （1月53.4%） 3/5公布2月汇丰中国服务业PMI （1月50.7%） 3/8公布2月进出口贸易数据 3/9国家统计局公布2月工业生产者出厂价格指数(PPI) （1月-1.6%） 2月居民消费价格指数(CPI) （1月2.5%） 3/13国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户) 1-2月社会消费品零售总额 1-2月工业增加值 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽/边竞；审校 吴芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申