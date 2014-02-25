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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 08:59 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.56%
  国开行 至多60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.18%
  国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.35%   
  国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.49%  
  国开行至多60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.55%
  北京首都农业集团7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和民生银行主承
  温州市交通投资集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和兴业银行主承
  厦门翔鹭石化10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承   
  中国水利水电第七工程局5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 
  山东山水水泥集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，招商银行和兴业银行主承         
  新华联控股25亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招商银行和招商证券主承         
  安徽省皖北煤电集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承         
  天津滨海新区建设投资集团25亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中信证券主承 
  甘肃省公路航空旅游投资集团25亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，华龙证券和德邦证券主承 
  天津临港投资控股12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广州证券主承
  富阳城投集团5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承
  重庆渝中国资经营公司8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广发证券主承
  双流县水务建设8亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承
  镇江新区城建投7.5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，海通证券和国开证券主承
  嘉兴南湖新市镇开发建设集团9亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，西南证券主承
  眉山市资产经营公司14亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，银河证券主承
  佳木斯市新时代城建投13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，太平洋证券和国开证券主承
  莆田市城建投开发集团23亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，兴业证券主承                         
  
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  二、新债上市：      
  
  农业发展银行50亿元三年期固息金融债140407，票面利率5.27% 
  农业发展银行50亿元三年期固息金融债140408，票面利率5.40%  
  江西高速公路投资集团10亿元六个月期超短期融资券011470002，票面利率5.50%
  山东高速集团15亿元九个月期超短融011473002，票面利率5.60%
  中信股份20亿元六个月期超短融011475001，票面利率5.35%
  南京化学工业园4亿元一年期短融041464007，票面利率6.20%
  五洋建设集团3亿元一年期短融041452004，票面利率8.10%
  东海证券10亿元三个月期短融071419001，票面利率5.29%
  东兴证券6亿元三个月期短融071424002，票面利率5.23%
  中国北车30亿元一年期短融041451008，票面利率5.50%
  安徽皖北煤电集团10亿元一年期短融041462003，票面利率6.00%
  深圳茂业商厦7亿元三年期中票101453003，票面利率6.70%
  锦州华信资产经营集团10亿元五年期中票101473003，票面利率7.50%
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  三、缴款：
  
  大连普湾工程项目管理25亿元七年期固息债1480037，票面利率7.09%
  株洲国资投资8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480038，票面利率7.39%
  铜仁旅游投资公司15亿元七年期固息债1480041，票面利率8%
  云南路桥股份公司3.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480043，票面利率7.58%  
  华泰证券 30亿元87天期短融1490039，票面利率5.10%
  忻州市资产经管中心10亿元七年期固息债1480040，票面利率7.90%
  仙桃城投10亿元七年期固息债1480058，票面利率8.15%
  亨通集团5亿元一年期短融  
  天宝股份 3亿元一年期短融  
  美克投资集团5亿元一年期短融
  中国北车 20亿元三年期中票
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  四、还本付息：  
    
  国开行200亿元10年期固息债0402020到期兑付，票面利率3.51%
  中国船舶工业集团30亿元五年期中票0982013到期兑付，票面利率3.85%
  上海城建投资30亿元五年期中票0982014到期兑付，票面利率3.9%
  上海浦东新区张江科技型中小企业7亿元三年期集合票据1183004到期兑付，票面利率5.99%
  东海证券10亿元三个月期短融1390115到期兑付，票面利率6.4%
  中国大唐集团50亿元九个月期超短融011311003到期兑付，票面利率3.90%
  武汉钢铁(集团)公司63亿元一年期短融041353007到期兑付，票面利率4.07%
  深圳华强集团15亿元六个月期短融041358055到期兑付，票面利率5.9%
  10国开04 100204付息
  10进出06 100306付息
  11国开33 110233付息
  11南京钟山债 1180037付息
  11锡盟债 1180038付息
  11葛洲坝MTN1 1182045付息
  11陕有色MTN1 1182046付息
  11振华MTN1 1182047付息
  11中核电MTN1 1182048付息
  11浦发集MTN1 1182049付息
  13洪市政债 1380064付息
  13常德城投债 1380066付息
  13鲁路桥MTN1 1382062付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中共中央政治局周一召开会议表示，尽管今年发展面临形势依然错综复杂，但今后一个时期中国保持经济中
高速增长具有良好基础。 
    
  --中国国家外汇管理局最新数据显示，人民币单边升值预期下，1月银行代客净结汇环比倍增 ，并创一年来新
高；但受2月人民币大幅贬值走势影响，预计2月结售汇顺差将出现明显下降。  
  
  3/1公布2月官方制造业PMI                         （1月50.5%）
  3/3公布2月汇丰中国制造业PMI终值                 （1月49.5%）
         2月官方非制造业PMI                       （1月53.4%）
  3/5公布2月汇丰中国服务业PMI                     （1月50.7%）
  3/8公布2月进出口贸易数据                       
  3/9国家统计局公布2月工业生产者出厂价格指数(PPI) （1月-1.6%）
                   2月居民消费价格指数(CPI)       （1月2.5%）
  3/13国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户)              
                    1-2月社会消费品零售总额                 
                    1-2月工业增加值                         
                    1-2月房地产投资和销售情况月度报告       
  3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
  3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/边竞；审校 吴芳)
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