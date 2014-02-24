《香港报摘》--其他报纸重要消息2月24日

* 明报：

--新年后珠三角工厂陆续开工，虽然招工情况未算乐观，但不少港商反映已比去年略有好转，同时因为年后东莞大规模扫黄，所有娱乐场所停业三个月，令不少原本在那些场所打工的人前往工厂应征。

* 星岛日报：

--万达集团近年锐意投资文化产业，斥资38亿元人民币兴建武汉万达电影乐园。武汉万达电影乐园营运副总经理方宝仪表示，乐园将于今年底开幕，将打造为内地版的环球影城，计划全国每两个省份就有一个主题公园。

* 苹果日报：

--近日新春销售转弱，有零售商预料本港零售自连续四年录得双位数增长后，今年将步入低增长年代。莎莎 首席财务总监陆楷坦言，市场转差已经是事实，料生意会放缓，故需调整开店策略。

--停牌逾两年的泰山石化 ，获“白武士”、有央企背景的广东振戎入股后，正筹备复牌方案。管理层透露，已与新加坡一家知名机构签订合作备忘录（MOU），生产海上钻油平台，业务有助泰山石化削债。但整套方案，需获得75%或以上的债权人支持。

* 东方日报：

--领汇 虽一直强调不急于“走出去”收购商场，惟承认除万科 外，已与多家大型内房商接触。行政总裁王国龙表示，会慎选项目确保派息平稳，而内地新项目内部回报率（IRR）必须高于香港项目，约逾10%，以覆盖额外的风险和成本。

* 大公报：

--先思行 行政总裁苏智安表示，集团四年前以200万港元投资韩国手机游戏公司Me2on，获23%股权，Me2on去年营业额近1亿港元，盈利达1,000万港元，考虑明年将其分拆上市，但未定上市地点。

* 文汇报：

--前海管理局有关负责人透露，今年将推动香港电信运营商发行“前海卡”，年内有望实现深港移动通信同城化，降低企业运营成本。（完）