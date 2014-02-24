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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 08:50 BJT

全球金市：金价几无变动，因美国经济复苏忧虑及ETF持仓量增加

路透新加坡2月24日 - 金价周一早盘几无变动，因外界担心美国经济复苏步伐，而且黄金上市交易基金(ETF)持仓量增加。

0033GMT，现货金 微跌0.06%，报每盎司1,324.45美元，上周为连续第三周上涨。

美国期金 报每盎司1,324.90美元，上涨1.30美元。
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