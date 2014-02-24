产业并购：台湾经济部长称曾与鸿海董事长讨论面板产业合并--报载

路透台北2月24日 - 台湾本地经济日报周一引述经济部长张家祝证实，鸿海 集团董事长郭台铭曾找他讨论面板双虎合并，引发外界猜想群创 、友达 合并有谱。据了解，两家业者彼此有联络，经济部乐观其成，但完全尊重两造意愿，不会强行介入主导。

路透目前未能取得经济部对此事说法。惟经济日报表示，新任工业局长吴明机将展开〞产业请益之旅〞，届时将访谈面板双虎负责人，探询彼此合并意愿。

经济日报表示，过去市场经常传出面板双虎将合并，不只是郭台铭找过张家祝，友达董事长李焜耀也曾拜会过国发会主委管中闵。不过，国发会从未说明李焜耀所为何来，仅知是为了一桩新的投资案，让合并案更显扑朔迷离

张家祝上周五出席立法院备询时，被民进党立委高志鹏问及，郭台铭是否找过他谈双虎合并案，张家祝坦言〞有〞，但他认为，整并要考虑的问题很多，若业者有意愿，政府会尽力协助。

据了解，在郭台铭拜会张家祝后，经济部曾经征询友达看法，知情官员说，〞业者彼此之间都有讯息联络。〞不过，合并涉及的问题不少，例如由谁主导，谁当经理人，这一些问题都须业者自己谈，政府不会强行主导。