港报财经评论：两会前的改革讯号--信报2月24日

两会前的改革讯号/ 习广思

环球市场阴霾未散，美股与欧股在2月反弹后，差点就能收复失地创新高，目前欧股动力较强。股市炒作题材相近，上周美股市场的医疗股获并购消息带动，医药及健康护理股均强势；加上纳指再破顶，医药及科网股仍是市场大热。中港股市虽有反弹，但动力不足，如果阁下相信A股“2月红”便要留意，因为2月只剩下一周。本周是港股业绩高峰期，上周已见资金部署，在预期蓝筹及内银业绩不太差的情况下，大市短期或有支持，但明显回升有难度。新兴市场的政经局势为环球市场构成阴影，标普把乌克兰评级降至CCC级别，新兴市场的政经风险正由金砖大国扩散至一些新兴小国，市场亦开始关注新兴市场企业的违约风险。

G20峰会定调是促全球刺激增长，但在美国退市的阴影下，新兴国及欧美国形成两大阵营，以印度为首的脆弱新兴国批评美国退市，不顾新兴国的风险。美国财长杰克卢继耶伦后再反击，指新兴国要自我救赎，要整顿自身财政状况及进行改革，德国更加入阵营，指新兴国要做好自己的功课。至于中港股市方面，政策憧憬的炒作或会维持至3月初，但理财阴影依然未散。对于理财产品的违约风险，官员强调风险可控，就算违约，也不会扩散至全行。但市场预期上半年将有违约事件发生，这种阴影持续困扰着中港股市。在未有新资金愿意入市的前提下，资金续在强势板块如科网讯息、医疗板块中寻宝作乐。

两会前夕，市场对政策的憧憬升温，除了炒作医药新政及新能源环保政策，上周人民币、自贸区、国企改革均有新发展。人民币中间价连跌4日，有指是为防止热钱进一步流入，但人行回应指2014年将有序扩大人民币交易区间。市场认为近期的贬值，是当局为两会前扩大交易区间试温。其次，作为国务院总理李克强金融改革头炮的上海自贸区，上周启动人民币境外借款，也被视为两会前的另一改革讯号。然而，值得讨论的是上周中石化 宣布将会引入民资，开放下游业务，这消息被市场认为是国企改革的第一枪。财政部部长楼继伟在G20峰会上作出回应，指中国将改革投资模式，鼓励私人部分进入过去由政府主导的基建项目及营运。“国退民进”讲了多年，但一直予人讲易做难的印象，如今由中石化开出第一枪，自然令市场产生憧憬。(B02)

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美汇如跌破80关，澳元加元可扭劣势/ 苏子

上周汇丰公布的2月份中国制造业PMI数据表现疲弱，因此令市场担心中国经济放缓或影响到中国对商品的需求，结果成为市场大户大手狙击商品货币的绝佳理由。而三大商品货币中，纽元表现较强，至于澳元及加元则明显转弱。上周澳元兑美元虽曾一度突破前周的0.9067美元高位，可惜高位仅见0.9080美元便乏力再升，未能顺势挑战今年1月的0.9086美元高位及20周平均线关键阻力，表现令看好者大感失望；随后汇价借助上述疲弱的中国PMI数据大幅回落至0.90美元心理关口以下，并因此在周线图上呈现不利后市的双周转向形态。

本周早段澳元兑美元若能承接上周的弱势，料进一步跌至前周的0.890美元低位及50天平均线支持以下收市，再配合自2月上旬以来，澳元兑美元一直在50天平均线以上呈现不利后市的圆顶形态来看，相信本周结束时汇价连续第二周以大阴烛低收的可能性甚高，稍后有望进一步下破上月的0.8656美元低位并再创今年新低。不过，倘若本周早段，澳元兑美元始终未见进一步考验50天平均线支援，并且0.90美元心理关口更失而复得，那便要提防上周的澳元汇价弱势可能只属昙花一现。澳元上述的利淡圆顶形态更有可能发展失败，稍后一旦突破今年的0.9086美元高位，预料将会朝着200天平均线的0.92美元阻力关口迈进，由于目前美元整体走势已有转弱的迹象，故小心澳元兑美元最终向上作出重大突破的可能性较高。

上周美元兑加元曾触及1.1195加元高位，可惜却未能顺利挑战上月的1.1224加元高位；上周五汇价在日线图上更呈现近似射击之星的不利形态。因此，倘若本周早段美元表现疲弱，美汇指数更见明显跌破80心理关口，预料上周表现恶劣的商品货币有甚高机会扭转劣势，而美元兑加元在日线图上，在上月31日的1.1224加元高位及上周五的1.1195加元高位将呈现不利后市的双顶形态，随后将向下考验1.10加元心理关口及50天平均线支持。另留意上周欧罗兑美元是连续第三周上升，技术上看，本周已进入蓄势待升阶段，因此一旦突破20天保历加通道顶部阻力，可考虑顺势追入。(B08)