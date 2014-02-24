《全球汇市》欧元兑美元持稳，乌克兰局势暂时显现安定迹象

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社

路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。