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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 09:01 BJT

《全球汇市》欧元兑美元持稳，乌克兰局势暂时显现安定迹象

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3741 1.3737 +0.03 -0.03 1.3745

美元/日圆 102.54 102.52 +0.02 -2.62 105.30

欧元/日圆 140.90 140.83 +0.05 -2.65 144.73

美元/瑞郎 0.8869 0.8876 -0.08 -0.66 0.8928

英镑/美元 1.6631 1.6614 +0.10 +0.45 1.6556

美元/加元 1.1114 1.1109 +0.05 +4.65 1.0620

澳元/美元 0.8967 0.8974 -0.08 +0.61 0.8913

新西兰元/美元 0.8276 0.8279 -0.04 +0.85 0.8206

澳元/日圆 91.950 92.000 -0.05 -2.02 93.850

新西兰元/日圆 84.860 84.880 -0.02 -1.79 86.410

英镑/日圆 170.53 170.33 +0.12 -2.18 174.33

澳元/新西兰元 1.0827 1.0829 -0.02 -0.19 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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