《全球汇市》欧元兑美元持稳，乌克兰局势暂时显现安定迹象

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3741 1.3737 +0.03 -0.03 1.3745
美元/日圆 102.54 102.52 +0.02 -2.62 105.30
欧元/日圆 140.90 140.83 +0.05 -2.65 144.73
美元/瑞郎 0.8869 0.8876 -0.08 -0.66 0.8928
英镑/美元 1.6631 1.6614 +0.10 +0.45 1.6556
美元/加元 1.1114 1.1109 +0.05 +4.65 1.0620
澳元/美元 0.8967 0.8974 -0.08 +0.61 0.8913
新西兰元/美元 0.8276 0.8279 -0.04 +0.85 0.8206
澳元/日圆 91.950 92.000 -0.05 -2.02 93.850
新西兰元/日圆 84.860 84.880 -0.02 -1.79 86.410
英镑/日圆 170.53 170.33 +0.12 -2.18 174.33
澳元/新西兰元 1.0827 1.0829 -0.02 -0.19 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李爽/张明钧/李婷仪/张涛)
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选