港报财经评论：药业股强势，拣股四秘诀--经济日报2月22日

据投行预测，汇丰去年度税前盈利239亿美元至261.65亿美元，增长16至27%。不过，汇丰往绩只左右股价短线走势，中期走势则要看股东回报率、成本收入比率及派息率，相关数据有待业绩简报会高层的提示。参考走势，汇丰由78港元低位一度抢升至近85港元，昨收报84.35港元，或多或少反映市场预期有佳绩，90港元为中期关键阻力，破到就好世界！依目前美国收水情况，有望改善息差环境，欧美经济平稳亦利好。惟因美国收水大增新兴市场风险，全球金融业亦受影响，则属利淡。好淡角力下，汇丰股价自去年开始处大型上落区，升不破90港元，跌不破78港元，破大型上落区将是后市走势重要资讯。

大市升升跌跌，暂无强势升浪，只是跌后反弹为主，走不出大型上落区，玩指数蓝筹，除非点中只会一飞再飞的腾讯 。精心研究，还是只能放在个股方面。论强势股类，除科网股外，要数医药医疗股。一来；双马赶上医药电商潮，二来；中国内地的市场够大。据了解，互联网药品交易必需要同时取得《互联网药品资讯服务资格证》和《互联网药品交易服务资格证》两张牌照，而厂商要取得网上药品交易牌照与企业获得的药品交易服务资格证亦有本质的不同，前者只是具备了撮合企业与消费者之间交易的资格，而不具备卖药的资格。根据《2013中国医药互联网发展报告》显示，截止去年11月30日，国家食物药监总局共发放194张交易服务资格证，但真正开展业务的不超过100家，原因是规定网上药店需要自行建立配送网络。由此可见，未来趋势是要在网上卖药的话，一是药企自己卖，要配备足够物流配套，先要投放资源，大企业有较多集资必然着数。其次，自身或代理的药品够多品牌，才有优势。其次，药企若自己不搞电商，就要与阿里巴巴或腾讯等平台流量较多的营运商合作。阿里巴巴或腾讯亦要与人合作，入股或收购获取牌照，先有得做。(B04)