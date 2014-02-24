国际油市：油价上涨，受地缘政治不确定性的支撑

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期减少3.4%至866,297吨--船货验证机构ITS
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
过去两周美国汽油平均每加仑价格上涨近0.12美元，因全球三个地区的暴力冲突危机强化了对油市的担忧。
乌克兰临时领导阶层誓言要让国家重回欧洲一体化的道路，如今莫斯科支持的总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)已遭到罢免；同时美国警告俄罗斯不要派遣军队。
委内瑞拉石油部长周五表示，他可能切断反政府示威者所攻击地区的燃料运送，当地供应中断的威胁可能进一步推高原油价格，即使出口正常运作。
南苏丹改变原本计划部分关闭石油生产的方案，疏散了在其主要产油区的外国工作人员。该产油区此前遭遇1月停火以来最严重的冲突。(完)
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(编译 张若琪/戴素萍 审校 孙茉莉/徐文焰)
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。