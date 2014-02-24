国际油市：油价上涨，受地缘政治不确定性的支撑

过去两周美国汽油平均每加仑价格上涨近0.12美元，因全球三个地区的暴力冲突危机强化了对油市的担忧。

乌克兰临时领导阶层誓言要让国家重回欧洲一体化的道路，如今莫斯科支持的总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)已遭到罢免；同时美国警告俄罗斯不要派遣军队。

委内瑞拉石油部长周五表示，他可能切断反政府示威者所攻击地区的燃料运送，当地供应中断的威胁可能进一步推高原油价格，即使出口正常运作。

南苏丹改变原本计划部分关闭石油生产的方案，疏散了在其主要产油区的外国工作人员。该产油区此前遭遇1月停火以来最严重的冲突。(完)

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