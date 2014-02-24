港报社评：强行通过印花税草案，为政改讨论制造障碍--明报2月24日

政务司长林郑月娥上周六出席一个政改讲座时表示，她将会在3月份与立法会各党派分批举行早餐会，并邀请中联办法律部官员出席，与议员交流对政改的看法。特区政府让中央政府驻港官员与立法会议员讨论政改，有利于落实普选，但特区政府必须汲取周六强行通过印花税草案导致泛民议员集体离场的教训，以团结大多数、争取中间温和力量作为落实政改的指导方针。

用印花税来遏抑楼市过热，由于得到过半建制派议员支持，以及大多数泛民议员认同，本来应该是一帆风顺的，但泛民议员以政府不尊重议会审议法案权利为由，反对三读程序，令印花税草案面临可能无法通过的危机。

有泛民政党提出，如果政府愿意以具约束力的方式把这个妥协安排确定下来，他们可以考虑支持印花税草案三读，但政府没有答应这个温和合理的要求，平白失去了工党和公民党的支持，更促使民主党、公民党、工党、民协等20多名泛民议员联手，以离场抗议方式表达对政府立法手法的强烈不满。

特区政府在数够建制派议员的护航票后，便决定放弃争取泛民议员支持。这在政治上是相当短视的做法，如今印花税草案虽然通过了，但泛民议员和特区政府的关系却跌至谷底，这个时候特区政府提出安排泛民议员与中央官员沟通，商量政改安排，等于是自己制造恶劣气氛。

政府在处理印花税草案上，对于泛民政党提出一些温和合理的要求不屑一顾，以为数够票便可强行闯关，其实是因小失大，为自己日后游说泛民议员支持政改方案制造了政治障碍。(A03)