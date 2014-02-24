港报社评：资金渐抽紧内房现疲态--星岛日报2月24日

内地楼市上月吹冷风，成交量急跌，部分楼盘掀起减价战，中央收紧银根的影响逐步浮现，间接削弱内地豪客来港炒卖豪宅的实力。

除了北京、上海、广州这些超大城市，二、三綫城市房屋数量，已经应付所有人的居住需求。新楼供应却继续如雨后春笋，楼价仍然很贵，原因是炒家囤积等候升值。

这些企业和个人大手炒家，贪图买楼升值回报胜于干实业，一些发展商和炒家不惜用很大的杠杆率、付出较高的利息来借贷，甚至不惜光顾影子银行。不少人以债冚债，万一银行收紧信贷，就会产生资金链断裂的危机。

中央为了解决人民住屋需求，以及避免楼市泡沫膨胀，要为楼价泡沫放气，地方政府却往往阳奉阴违，原因是高地价政策下的房地产相关收入，已经占地方政府收入逾半，用来偿还各项大型基建巨额借贷，以及维持政府运作。

中央不欲影子银行失控、房产泡沫吹大、地方债务膨胀，酿成金融和经济危机。中央经济工作会议列出今年六大任务，防控债务风险首次位列其中，特别指明要控制和化解地方政府性债务风险。

中央逐步收紧银根，防止滥贷，一些借贷杠杆太高的发展商和投资者，不止无力买土地和新楼，还要卖楼套现还债。上月各大城市住宅成交大减，又有楼盘掀起减价战，削价幅度高逾20%，有后劲不继的味道。

这个收紧银根的过程，影响扩及香港市场，豪宅炒卖出现疲态，差饷物业估价署指数指1千方尺以上的大单位，去年售价下挫了2.2%，有内地炒家蚀卖离场，高档消费品市场亦不及以往旺盛，香港亦宜调整策略应付转变。(A04)