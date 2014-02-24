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货币新闻 | 2014年 2月 24日 星期一 09:30 BJT

全球经济：美国财长杰克卢鼓励乌克兰尽快与IMF讨论援助方案

路透悉尼2月24日 - 美国财政部长杰克卢周一鼓励乌克兰尽快与国际货币基金组织(IMF)讨论援助方案。

杰克卢称，美国与其他国家准备好提供任何IMF计划以缓冲改革的冲击。他并强调了执行改革的必要性。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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