港报社评：重大经济议案，岂能儿戏博弈--经济日报2月24日

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
港府胆博胆胜出，泛民立会议员退席，令楼市双辣招条例在有惊无险下三读通过。但港府与政党连经济关系重大的草案亦大肆博弈，累市场空紧张，徒令市民对政府与立会更失望。
外界本预期政府有足够票数顺利通过《2012年印花税（修订）条例草案》，却最终才获在席过半数票通过。此无疑是叫人失望的政治骚。 其一，由于香港楼价已脱离不少市民的购买力，双辣招有助楼市降温，获主流民意支持，而港府与各政党都要争取市民支持，各方对双辣招并无原则分歧。 其二，双辣招推出既无原则分歧，达成共识与妥协应该不难，此正是外界原估计政府手上已有足够票数的原因。 其三，若双辣招立法不能通过，不但过去1年征税无效，退款令期间所有交易各方折腾，更严重是一方面楼市炒风或会再燃，但一方面被辣招锁住的二手供应或会急涌，楼市去向难料，但震荡恐难避免，故主流民意反对立法横生枝节。 然而，正是在各方都预期条例可顺利通过下，审议却出现波折，闹出诸如政府只口头承诺加印花税时会先审议后订立、泛民认为口头承诺的方式违反法治、主事官员大打告急牌等。 行政立法紧张已成常态，市民已不寄望双方会和衷共事，惟市民没想到在政治议题上拉布斗法外，政府与政党竟连事关重大的经济议案都拿来博弈儿戏。 政治角力须有分寸，除对尚在法案审议阶段的“加倍印花税”不能再儿戏博弈外，未来亦不要拿事关重大经济事务的议题作赌注，否则赔上的不单是政府与政党的民望与支持，社会恐还要付沉重经济代价。(A14)
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