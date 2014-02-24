港报社评：落实施政报告乃预算案职责--文汇报2月24日

财政预算案将于后日发表，财政司司长曾俊华已一再表明，须逐步取消一次性纾困措施。劳工及福利局局长张建宗昨表示 ，行政长官梁振英在施政报告承诺的扶贫措施，不会受到预算案“减糖”的影响。事实上，制定预算案就是为落实施政报告的政策提供所需的财政资源。落实施政报告中的各项扶贫助弱、发展经济政策，乃预算案的职责所在，绝不会因为“减糖”而受到影响。

特首梁振英上任后将施政报告延至财政预算案前一个月公布，正是为加强预算案对施政报告的配合，以落实好各项政策。预算案有责任为落实扶贫政策提供财政支持，确保政策能够落实到位，外界实不用担心“减糖”会影响政策的落实。至于有人炒作特首与财政司司长理财观念不同，将会出现施政报告与预算案互打对台的情况，如果不是妄自猜测，就是别有用心的挑拨离间。

特首在施政报告中已经扭转了过去以“派糖”代替扶贫的短视政策，在扶贫工作上作出持续性的承担。当局适当“减糖”以便将资源投放到更重要的范畴上，将更能有效善用公帑。

扶贫助弱是当局施政的重点，发展经济、助民安居更是施政报告的主要课题，当中提到的打造优质“东大屿都会”，配合港珠澳大桥落成通车，发展“桥头经济”等，都需要庞大而持续的资源投入。预算案有必要为落实有关政策配置财政资源，落实施政蓝图。因此，预算案不可能继续维持以往的大手“派糖”模式，而将资源用于谋筹长远更符合社会的整体利益，市民应理解支持。(A03)