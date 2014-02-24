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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 09:11 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月24日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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注:1.本表包括新股发行及上市

2.*代表有新增 (完) (发稿 林琦；审校 曾祥进)
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