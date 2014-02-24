奥巴马激进的贸易计划在亚洲遇阻

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京/新加坡2月21日（记者 Linda Sieg/Rachel Armstrong） - 美国激进的贸易计划在亚洲遭遇强劲阻力，但谈判人员称，总统奥巴马4月出访亚洲时，可能会准备好掩饰某些分歧的跨太平洋伙伴关系协议（TPP）草案。
TPP是奥巴马将战略中心转移至亚洲的核心组成部分，可能加速全球经济增长，促进美国出口，让新兴国家和发达国家站在同一起跑线上。
TPP旨在削减关税并为其它问题设定共同标准。白宫曾期望去年完成TPP，但未能实现，谈判人员周六飞往新加坡进行为期三天的谈判。
重大挑战仍然存在，包括美国对日本保护大米等敏感农产品的不满，以及美国汽车厂商对来自日本的竞争加剧的担忧。
本周美日工作级别谈判伊始，一名日本内阁部长称日本可能在一些敏感的农产品关税上让步，但谈判人员称双方仍有巨大分歧。
“安倍已经对国际社会表示将加入TPP，所以他必须向前推进。承认失败并不容易。”一名日本官员说道。
尽管美日在很多问题上达成了共识，双方对于政治敏感的行业仍有分歧。美国要求日本取消大米、牛肉和猪肉、乳制品、小麦以及白糖的关税，涉及586种产品。日本则要求美国为取消乘用车2.5%、轻卡25%的进口关税设定时间表。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。