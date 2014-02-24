奥巴马激进的贸易计划在亚洲遇阻

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京/新加坡2月21日（记者 Linda Sieg/Rachel Armstrong） - 美国激进的贸易计划在亚洲遭遇强劲阻力，但谈判人员称，总统奥巴马4月出访亚洲时，可能会准备好掩饰某些分歧的跨太平洋伙伴关系协议（TPP）草案。

TPP是奥巴马将战略中心转移至亚洲的核心组成部分，可能加速全球经济增长，促进美国出口，让新兴国家和发达国家站在同一起跑线上。

TPP旨在削减关税并为其它问题设定共同标准。白宫曾期望去年完成TPP，但未能实现，谈判人员周六飞往新加坡进行为期三天的谈判。

重大挑战仍然存在，包括美国对日本保护大米等敏感农产品的不满，以及美国汽车厂商对来自日本的竞争加剧的担忧。

本周美日工作级别谈判伊始，一名日本内阁部长称日本可能在一些敏感的农产品关税上让步，但谈判人员称双方仍有巨大分歧。

“安倍已经对国际社会表示将加入TPP，所以他必须向前推进。承认失败并不容易。”一名日本官员说道。

尽管美日在很多问题上达成了共识，双方对于政治敏感的行业仍有分歧。美国要求日本取消大米、牛肉和猪肉、乳制品、小麦以及白糖的关税，涉及586种产品。日本则要求美国为取消乘用车2.5%、轻卡25%的进口关税设定时间表。（完）