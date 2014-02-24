《焦点》新兴市场跌宕余波仍在推动汇市交易量逐浪升高

“新兴市场撤离的资金正流向发达市场，”德国商业银行外汇策略师Peter Kinsella表示。其并称，汇市仍有一些不错的流动性，不像迈入去年底时成交量下滑的情况。

“我们见到的情况是，10国集团(G10)货币的交易方向呈现一面倒，即有成长性便有需求，像是英镑，或着某种程度来说，欧元和美元亦然。”

G10货币包括欧元、美元、日圆和瑞郎等在内的主要货币，这些货币都有极佳的流动性。其中日圆和瑞郎向来被视为金融市场震荡或全球经济成长出现疑虑时的避险货币。

EBS的Hooker证实，在他的交易平台上，新兴市场货币一但遭抛售，流动性更好的货币交易量便会增加。