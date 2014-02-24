《焦点》新兴市场跌宕余波仍在推动汇市交易量逐浪升高

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期减少3.4%至866,297吨--船货验证机构ITS
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“新兴市场撤离的资金正流向发达市场，”德国商业银行外汇策略师Peter Kinsella表示。其并称，汇市仍有一些不错的流动性，不像迈入去年底时成交量下滑的情况。
“我们见到的情况是，10国集团(G10)货币的交易方向呈现一面倒，即有成长性便有需求，像是英镑，或着某种程度来说，欧元和美元亦然。”
G10货币包括欧元、美元、日圆和瑞郎等在内的主要货币，这些货币都有极佳的流动性。其中日圆和瑞郎向来被视为金融市场震荡或全球经济成长出现疑虑时的避险货币。
EBS的Hooker证实，在他的交易平台上，新兴市场货币一但遭抛售，流动性更好的货币交易量便会增加。
“日本散户青睐中国人民币/日圆，且在EBS一直有不错的交易量。也有愈来愈多的客户探听欧元/人民币。我们已经为应对这些货币对的市场动能出现变化做好了万全准备，”他并称。(完) (编译 石冠兰/杜明霞/王兴亚/戴素萍 审校 汪洋/孙茉莉/徐文焰)
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。