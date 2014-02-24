欧元区金融：德国银行业称加速缴纳欧元区银行基金的要求令其难以接受

路透法兰克福2月21日 - 德国五个银行业团体致函德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)，称决策者拟要求业者加快提缴资金至处理关闭欧元区问题银行的基金，这将给德国银行业造成难以接受的压力。

根据目前达成的共识，该项基金规模将在未来10年内达到550亿欧元。但欧盟担心不够支应，已要求将达到预定规模的期限提前一半。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周二说，官员们正在讨论确保该基金总有足够资金的方法，他预计3月时可达成妥协方案。

路透见到一封日期为2月5日的信中，德国银行业团体称它们对此类提议“极度忧心”。

“每年应缴纳的款项会变成两倍，这将让银行难以接受。”

根据计划，如果有某银行会在10年之内关闭，那么欧元区国家可动用基金中其本国银行业者所缴纳的资金。

“这将给加入单一解决机制的国家制造转移亏损资产的机会，过早把这类应由各国先行负责的资产转移至欧洲层面处理，”信中说。

德国合作银行、公营银行、储蓄银行、民营商业银行及专业Pfandbrief银行业团体，均签署了该信函。(完)