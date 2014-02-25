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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 12:35 BJT

新债招标：台湾10年期公债103/6得标利率为1.583%，符合市场预期

路透台北2月25日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年期公债103/6 得标利率为1.583%，大致符合市场预期。此次得标利率较上次同年期公债标售得标利率1.6730%走低9个基点。

路透周一调查显示，本期公债得标利率预估中值落在1.58-1.61%。

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币，投标总额752.5亿台币，投标倍数为1.88倍，稍高于上次同年期公债102/10R的1.86倍投标倍数。

各行业的得标比重方面，银行得标比重47.74%、证券业39.38%、票券业2.88%、保险业10.0%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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