更新版 1-中国房地产：1月70个大中城市房价同比升9.6%，为一年半来首度放缓

* 1月全国房价同比涨幅缩窄至9.6%

* 涨幅持续走升一年半来首度转跌

* 环比20连涨，涨幅持平于上月

* 未来涨势有望趋缓 (新增评论和更多数据细节)

路透北京2月24日 - 中国官方数据显示主要城市1月房价延续涨势，但同比涨幅出现一年半来首度放缓，在部分地方加大调控政策，房地产相关信贷偏紧的情况下，未来涨势或有望趋缓。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，1月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升9.6%，为连续13个月上升，且为2012年中见底以来首次转跌；环比连涨20个月，涨幅持平于前月的0.4%。

“房价延续了涨势趋缓的态势，”国家统计局城市司高级统计师刘建伟就此解读称，这是由于在前期部分城市加大房地产市场调控力度、努力增加保障性住房供应等一系列政策措施作用下，市场环境和预期相对稳定。

其二则是受信贷条件收紧、库存压力减小等因素影响，成交量回落，一些城市房价涨幅进一步收窄。

从新建商品住宅价格数据上看，1月70个大中城市环比平均涨幅由去年12月份的0.51%微降为0.49%，有25个城市环比涨幅有所回落。其中，北京、上海、广州、深圳四大一线城市环比平均涨幅较去年12月回落0.1个百分点。

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数据并显示，房价同比上涨的城市个数相同，但同比涨幅回落。四大一线城市新建商品住宅价格同比涨幅比去年12月均有回落，分别为1.8、1.0、1.5和2.1个百分点；天津等31个二线城市同比平均涨幅比去年12月回落0.2个百分点。

去年中国房地产市场供销两旺，土地购置面积同比有负转正，商品房销售面积和金额亦较上年录得两位数涨幅。然而，进入2014年，楼市呈现动力减弱之势，年初迄今成交清淡。

这一方面固然有春节假期因素影响，另一方面，开发商前期大举投资购地等也引发市场对其流动性的担忧，而部分中小城市库存高企的疑虑亦未得消减。年初以来，个别地区出现楼盘降价，房地产相关信贷异于往年，在年初收紧，更是加剧了楼市风险。

例如，上周末就集中爆出消息，杭州某楼盘因降价而引发老业主砸盘，以及传闻各大银行对于房地产贷款政策出现变化，部分银行暂停办理房地产夹层融资业务和地产供应链金融业务。一时间引发券商密集解读。

与楼市清淡形成对比的是，地市依然保持一定热度，尤其在一些热点城市，北京、上海和杭州等前两月土地供应持续增加，并不时有“地王”出现。

去年全国住房用地供应13.82万公顷，同比增加24.7%，达历年最高，相当于前五年平均实际供应量的143%，保障性住房用地从去年3月起占住房用地比例逐月上升，中央下达保障性安居工程用地任务顺利完成。

另两项民间调查也显示中国房价涨势在1月继续趋缓。中国指数研究院公布数据显示，1月百城新建住宅均价环比连续20个月上升，涨幅较前月略有缩小。易居推出的一手房价格涨幅收窄之势持续，该指数1月为1,093.9点，较上月上升5点，环比上涨0.45%，涨幅较上月缩小了0.06个百分点，同比上涨9.39%，环比和同比上涨增速连续三个月回落。

房价（较上年同期变动，%）

2014年1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月

9.6 9.9 9.9 9.6 9.1 8.3 7.5 6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8



(较上月变动，%)

0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)