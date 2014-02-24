重发-《焦点》美联储在2008年金融危机最严峻时期忐忑不安熬日子

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* 对雷曼兄弟倒闭带来的影响出现一些暗淡的预期

* 形势严峻时期，难以判断经济影响

* 美联储公布雷曼兄弟倒闭后的会议副本

路透2月21日 - 金融危机最严峻的那段时间，美联储决策者召开了一场气氛紧张的会议，他们担心雷曼兄弟倒闭会给岌岌可危的金融体系带来灾难性影响，但也忧虑降息可能是反应过度。

就在会议前一天，雷曼兄弟申请刚刚破产保护。时任美联储主席的贝南克在这次会议上直截了当地对其同僚表示，他对美联储应如何应对雷曼兄弟倒闭引发的动荡，的确感到左右为难。

周五公布的美联储2008年政策协商副本泄露了这一幕。这份长达1,865页的副本披露了美联储围绕放宽政策来应对这场席卷全球金融市场危机所展开的争论。

危机爆发后的一年里，美国和多数发达国家深陷严重经济衰退，其带来的后果至今仍未彻底消除，美联储决策者全力应对恐慌的市场和喜忧参半的经济数据。

当时，一些官员认为这场危机会迅速得以解决，许多人担忧通胀急升，并对要采取行动来扶助经济犹豫不决。

在9月16日的会议上，贝南克费力地权衡利弊。如果决定帮助那些陷入困境的银行，会有道德风险，而“如果不采取行动，则会给金融系统以及整体经济造成非常严重的后果。”

“说实话，我对此确实感到困惑，头脑非常混乱，”他说，“由于我们针对如何处理这种情况，缺乏向外界做过充分沟通的和成熟的机制，我认为很难采取有力的和明确的立场。”

最终，美联储按兵不动。但在一个月内，就进入了全面的对抗危机模式，到当年年底把利率降到了近零水平，并启动了首轮购债行动。美联储采取的几轮购债行动，均引起争议。

9月16日，正是美联储批准一项850亿美元贷款以防止保险商美国国际集团(AIG)破产的日子。当时决策者不知所措：通胀处于高位，但经济疲弱迹象却随处可见。

尤其是在雷曼兄弟刚刚破产之后，难以迅速判断它会造成什么后果。最后，此事引发金融市场重挫，美国股市市值缩水近一半。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦是当时看来预见到严重后果的少数人之一。

“这已经是历史性的一周，而且这一周是刚刚开始，”他说，预言金融机构将”猛烈“抛售风险资产。

他是当时主张降息的唯一美联储官员，其他人都是想等等再说。

“金钱从不说话，只是诅咒，”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔引用美国歌手鲍勃·迪伦的话说，“诅咒令人情绪激动，咒骂让人失去控制。我认为重要的是今天我们做出政策决定时一定不能失去控制，要坚定不移。”

贝南克也同样告诫切勿鲁莽行事。

“我们应该在采取行动前对变化非常确定，因为我担心后果，比如对美元、大宗商品价格等的影响，”贝南克在总结讨论时表示。

“所以，只有我们非常确信这是我们希望的方向时，才会采取这一举措。”

**让雷曼兄弟破产**

随着美国在几十年内最糟糕的衰退中越陷越深，其经济在2008年第四季衰退8.3%。2009年失业率飙升至10%。

虽然复苏进程一直起伏不定，但目前增长已经足够强劲，而且失业率降幅也足以推动美联储开始缩减其超宽松的刺激政策。

但是在2008年，美国次贷市场和过度杠杆化的华尔街银行出现的危机迅速在全球升级，引起投资者一片惊恐。

9月16日，紧张情绪笼罩市场，辩论主题从货币政策走向变成了美联储和美国财政部是否应该让雷曼兄弟破产。

“我真的很想知道...如果存在合适的阶段，你认为什么阶段进行财政干预才是必要的呢？”贝南克向里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔问道。

拉克尔答道，该倒闭的银行就让它们倒，让联邦存款保险公司(FDIC)去收拾残局吧。

“我们有立法规定的财政干预计划，就是存款保险，界限划分得很清楚。”拉克尔说。

当时的堪萨斯联储总裁洪尼格同意这个看法，并称放宽政策来缓冲打击只会使问题恶化。洪尼格目前是FDIC副董事长。

罗森格伦反驳道，要了解让雷曼兄弟倒闭是否是正确的决定还太早。

“由于财政部不想提供金援，因此我们对事情会如此发展无选择余地。但...我们已尽力了，我希望我们能找出不会再次陷入这种境地的方法。”

最后，美国五家投资银行中，仅高盛和摩根士丹利安然度过金融危机，而且还是因为靠一个不得人心的纳税人资助纾困计划。总数1,820亿美元的AIG纾困方案也遭到外界奚落。

**光明的一面**

当年3月摩根大通在联储担保下收购贝尔斯登(Bear Stearns)前，形势也相当剑拔弩张。

贝南克1月9日在一场非事先安排的电话会议一开始就说，他认为有必要降息，但较恰当的是等到月底的会议时。

叶伦表示她可能支持“在不久的将来”降息0.5个百分点，但表示她更希望立刻将利率调降0.25个百分点。

在1月21日会议之前，贝南克主张降息75个基点时的态度更为迫切。“在现阶段，我们正面临着爆发全面危机的危险，”他说。“我必须让一切得到控制。”

在一周后的一次会议上，一些决策者试图强调好的一面，但美联储理事米什金表示，这让他想起蒙提派森(Monty Python)主演的电影，在电影结尾主角被钉在十字架上，口中还吟唱着“人生总有光明一面”。

在4月小幅降息25个基点至2%后，情况看起来没那么糟糕了。

的确，从会议记录看来，美联储官员认为他们的工作已经基本完成。叶伦在6月会议上表示，她认为美联储可能在年底前升息。

但雷曼兄弟倒闭引发的市场动荡击碎了这些预期。

“我要说这让我感到意外，”贝南克在10月7日为降息50基点寻求支持时表示。“我一直认为我们可能将在很长时期内保持2%的利率水平，然后在经济开始恢复时就启动利率正常化进程。”