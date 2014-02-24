日本已公布经济指标--2014/2/24

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% +0.3% r 3月9日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.7% +0.7% 2月27日 +0.8% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.2% 2月27日 +1.2% 工业生产(m/m) 12月 +0.9% r -0.1% r 2月27日 +3.0% 失业率 12月 3.7% @ 4.0% @ 2月27日 3.7% 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差27,900 逆差13,021 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 +0.7% +0.2% 2月27日 +0.2% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。