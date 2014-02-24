日本已公布经济指标--2014/2/24

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产

路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。