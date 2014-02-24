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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--2月25日****

路透2月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值
    
    2月25日-3月7日
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                    2月       +0.6%      +0.7%
                               (较上年同期)                           +8.9%      +8.8% 

    2月25日(二)       
    0700  德国GDP详细报告(较上季)                     　 第四季       +0.4%      +0.4%
    0745  法国企业景气指数                                  2月         100        100
    0900  意大利消费者信心                                  2月        98.5       98.0
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)                 12月         --        持平
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                        --      +0.10%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                     2月          15         14
    1100  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                    1月         --    顺差34.3
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              2月22日当周      --       +2.5%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            2月22日当周      --       +3.2%
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)         12月         --       +0.1%
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会        12月
              地区房价指数(较前月)                                    +0.6%      +0.9%
                      (较上年同期)                                   +13.3%     +13.7%
              未经季节调整20个大都会地区房价指数(较前月)              -0.1%      -0.1%
    1500  美国消费者信心                                    2月        80.0       80.7
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                  2月         --        正12
    1530  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                  2月         --        18.1
    2100  韩国消费者信心指数                                2月         --         109

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    2月24日(一)   
    0900  德国IFO企业景气判断指数                           2月       111.3      110.6 
                  IFO企业现况指数                                     114.4      112.8 
              IFO企业预期指数                                         108.3      108.2 
    1000  欧元区通胀率(较上月)                          1月终值       -1.1%      -1.1% 
                      (较上年同期)                                    +0.8%      +0.7%
    --    美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)           2月初值        52.7        -- 
    1330  美国芝加哥联储全国活动指数                        1月       -0.39        -- 
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                          2月         0.3        -- 
    (完)
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