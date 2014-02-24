主要国家经济指标预测--2月25日****

路透2月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月25日-3月7日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 +0.6% +0.7% (较上年同期) +8.9% +8.8% 2月25日(二) 0700 德国GDP详细报告(较上季) 第四季 +0.4% +0.4% 0745 法国企业景气指数 2月 100 100 0900 意大利消费者信心 2月 98.5 98.0 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.10% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 2月 15 14 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差34.3 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月22日当周 -- +2.5% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月22日当周 -- +3.2% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 12月 -- +0.1% 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 12月 地区房价指数(较前月) +0.6% +0.9% (较上年同期) +13.3% +13.7% 未经季节调整20个大都会地区房价指数(较前月) -0.1% -0.1% 1500 美国消费者信心 2月 80.0 80.7 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 2月 -- 正12 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 2月 -- 18.1 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 109 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月24日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 111.3 110.6 IFO企业现况指数 114.4 112.8 IFO企业预期指数 108.3 108.2 1000 欧元区通胀率(较上月) 1月终值 -1.1% -1.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% -- 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月初值 52.7 -- 1330 美国芝加哥联储全国活动指数 1月 -0.39 -- 1530 美国达拉斯联储制造业指数 2月 0.3 -- (完)