中国股市：沪综指早盘重挫近2%，房地产股领先下跌

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期减少3.4%至866,297吨--船货验证机构ITS
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周一早盘重挫近2%。分析师指出，自上周后段，大盘已进入调整阶段；而房地产股因近期少数银行暂停房贷及市场对今年房价担忧而大幅下挫，加剧了大盘的调整势头。
开盘19分钟，沪综指 报2,078.821点，跌34.872点或1.65%，稍早沪综指曾一度下跌1.9%。
“大盘本来就要跌的，地产股这么一领头下跌，大盘的跌势更加明显了。”长江证券分析师宋中庆指出。
上证地产类指数 早盘下跌4.28%；其中房地产股龙头万科A 下跌5.87%。（完）
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路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。