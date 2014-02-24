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货币新闻 | 2014年 2月 24日 星期一 09:54 BJT

中国股市：沪综指早盘重挫近2%，房地产股领先下跌

路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周一早盘重挫近2%。分析师指出，自上周后段，大盘已进入调整阶段；而房地产股因近期少数银行暂停房贷及市场对今年房价担忧而大幅下挫，加剧了大盘的调整势头。

开盘19分钟，沪综指 报2,078.821点，跌34.872点或1.65%，稍早沪综指曾一度下跌1.9%。

　　“大盘本来就要跌的，地产股这么一领头下跌，大盘的跌势更加明显了。”长江证券分析师宋中庆指出。

上证地产类指数 早盘下跌4.28%；其中房地产股龙头万科A 下跌5.87%。（完）
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