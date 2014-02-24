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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 10:00 BJT

金属期市：伦铜跌至逾两周低位，受累于需求忧虑

上海期交所主力4月期铜 下跌1.33%至每吨49,870元人民币。

严寒天气以及楼市房屋短缺使得美国1月成屋销售降至18个月低点。这是显示经济活动陷入疲软的最新迹象。

经济合作暨发展组织(OECD)周五警告称，如果要避免出现新一轮增长放缓与失业居高不下相交织的局面，亟需实施全面改革，来激励提高生产率，降低贸易壁垒。

商品期货交易委员会(CFTC)数据，至2月18日止的一周，对冲基金和货币基金经理人增加其对黄金及白银的期货和选择权净多仓，并削减其在铜市的净空仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/李婷仪 审校 徐文焰)
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