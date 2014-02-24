金属期市：伦铜跌至逾两周低位，受累于需求忧虑

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
上海期交所主力4月期铜 下跌1.33%至每吨49,870元人民币。
严寒天气以及楼市房屋短缺使得美国1月成屋销售降至18个月低点。这是显示经济活动陷入疲软的最新迹象。
经济合作暨发展组织(OECD)周五警告称，如果要避免出现新一轮增长放缓与失业居高不下相交织的局面，亟需实施全面改革，来激励提高生产率，降低贸易壁垒。
商品期货交易委员会(CFTC)数据，至2月18日止的一周，对冲基金和货币基金经理人增加其对黄金及白银的期货和选择权净多仓，并削减其在铜市的净空仓。(完)
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路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。