金属期市：伦铜跌至逾两周低位，受累于需求忧虑

严寒天气以及楼市房屋短缺使得美国1月成屋销售降至18个月低点。这是显示经济活动陷入疲软的最新迹象。

商品期货交易委员会(CFTC)数据，至2月18日止的一周，对冲基金和货币基金经理人增加其对黄金及白银的期货和选择权净多仓，并削减其在铜市的净空仓。(完)