《热点透视》RBS迷途知返再裁投行业务

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期减少3.4%至866,297吨--船货验证机构ITS
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
撰稿 George Hay；编译 朱晓军
路透伦敦2月21日 - 英国苏格兰皇家银行(RBS) 总算学聪明了。他们下周可能进一步削减投资银行业务。早在2007年，他们所谓的环球银行和市场部(GBM)雇佣了超过2.4万人。在2月27日公布财报后，该部门的雇员人数可能将只剩下约四分之一。
仍持有该银行80%股份的英国纳税人或许会纳闷，为什么看似再明显不过的决定，该行居然花了六年时间才做出。当2008年政府援助RBS时，并不需要远见卓识就能看出，为此买单的民众不会喜欢投资银行的行事作风--即便获利低迷，投行雇员也有大把奖金可赚。
但是在进行援助后，政府改变了想法。政府向专门监管RBS的英国金融投资署表示，要将“纳税人股权的价值最大化”。于是，RBS背负着高达2万亿(兆)英镑的资产负债表规模，在当过投行家的执行长Stephen Hester的带领下，似乎走上了一条成为英国版摩根大通 的下坡路。
起初，情况还算说得过去。投行业务2009年为RBS贡献了逾80%的损耗前营业利润，2010年占到三分之一。但是，即使在去年Hester被免职之前，该行也显然出了些岔子。虽然Hester在缩减RBS资产负债表规模方面取得快速进展，但投行业务却在不断裁员和亏损。
政界人士逐步改变了看法，他们意识到要是一家银行的股票无法支付股息，就不可能很快脱手。Hester的继任者Ross McEwan被赋予不同的使命：打造一家优质银行，为英国经济提供资金。
McEwan已宣布RBS在2013年拨备75亿英镑准备金，应对不当行为罚款以及加快退出非核心业务。下一步计划就是退出投行业务。虽然他没有正式把GBM部门并入企业银行业务，但RBS未来也会很像其收购过的国民西敏寺银行--成为一家专注于英国市场的零售商业银行。
由于政府后知后觉，纳税人也许已经遭受损失。要是英国金融投资署早在2010年就采取战略行动，McEwan今天要走的第一步或许是出售股份。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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