《中国2014年国债发行中标明细表》--2月24日

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/6 5 4.47% 4.52% 100 3.00 续发 2/12 5 4.1028% 4.15% 280 1.68 (中标参考收益率) ===================================================================== 二期 1/8 1 4.04% 4.17% 100 3.94 ===================================================================== 三期 1/15 7 4.44% 4.56% 100 4.59 *续发 2/19 7 4.3733% 4.39% 280 1.75 (中标参考收益率) ===================================================================== 2013年18期 1/22 10 4.4483% 4.51% 240 1.90 第三次续发 (中标参考收益率，票面利率为4.08%) ===================================================================== 合计 1,100 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 暂无 =============================================================== 合计 (完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2013年国债发行中标明细表请点选 (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽)
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。