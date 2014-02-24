台湾汇市：台币盘初实质交易走软，随亚币趋弱

路透台北2月24日 - 台币兑美元 周一实质交易走软，已贬破上周实质交易的台币低位30.330。由于亚洲货币盘初走疲，韩元 也大幅的贬值，这令出口商的卖单稍有迟疑，成交观望。

汇银人士指出，美元持续强势令亚洲货币承压。而台币汇价早盘实质交易已贬至30.340的区间之上，出口商眼见台币走贬，有意再等待更优惠的价格再成交。至于盘初外资则是稍有买美元汇出。

〞出口商看亚币贬那么多，观望一下。〞一位本地小型商银交易人士表示。

亚洲汇市0135 GMT，韩元贬0.41%报1,076.5；新加坡元升0.04%报1.2676。而中国人民币则是贬0.09%报6.0968。

他们预期，今日主要的成交区间在30.30-30.35。早盘台币兑美元的实质成交区间在30.33-30.35。上日台币实质交易区间主要在30.300-30.340。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.335/30.347左右，上日纽约盘收在30.335。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间1008，台湾股市 跌0.3%，报8,576.04点。

* 韩元兑美元 报在1,076.0/1,076.5，较上日收盘1,072走贬

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.30-30.35

最新相关报导链接：

--《综述》G20渴望更快的经济成长，但缺乏详细路线图

--《一周经济焦点》欧元区通胀数据将成欧洲央行政策风向球