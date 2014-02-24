台湾股市：受金融股拖累下挫，以一次性利空视之下档仍有撑

路透台北2月24日 - 受美股小跌及金融股下挫拖累，台湾股市周一收低0.48%。分析师指出，金融股受营业税可能提高影响下挫，但应属一次性利空，后续台股集中市场仍在月线8,500点附近有撑，本周区间看8,500-8,700点之间。

台湾加权股价指数 收低0.48%，至8,560.61点；成交初值 为853.64亿台币，上日修正后为948.74亿。

第一金投顾研究部副总经理陈奕光表示，财政部如果上调营业税至4-5%，其总体影响仍在百亿台币之内，分散至各金融机构的影响有限，今日金融股的卖压可能一次消化完毕。他指出，在上柜市场的柜买指数 仍续创波段新高，且集中市场均买张数仍大于均卖张数的情况下，显示大盘下挫有承接买盘，本周仍有机会挑战8,668.95点的今年高位。

“立法院后续还有很多金融法案要审，政策面后续还有一些利多，台股高点我们还是看在今年第一季。”他说。

不过陈奕光也提醒要小心美股走势，若隔夜美股大跌，台股亦难置身事外。

金融保险类股 收盘大跌1.69%，其中受营业税提高影响最大的国泰金 收跌3.04%，富邦金 亦收低2.53%；受台湾面板业可能合并的消息影响，两大面板股股价波动剧烈，友达 终场收高3.85%，群创 则收低1.83%。

台湾财政部稍早表示，将推出财政健全方案，检讨营业税和两税合一等方案，以因应日益困窘的财政赤字。

台湾面板两大厂商--群创和友达传出合并消息，群创表示不反对和友达合并并且乐见政府协助；友达则对此不予评论，但对产业合并持开放态度。