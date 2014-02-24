台湾货币市场：一周拆款利率稳中偏升，因回笼速度慢且分配不均

* 一周拆款利率稳中偏升，因回笼不如预期且分配不均

* 预料周四将最为紧俏，但不致找不到钱

* 短票与债券RP利率持稳

记者 董永年

路透台北2月24日 - 台湾银行间短率周一稳中偏升。银行资金调度人士称，本周时序进入月底，受资金分配不均、周五金融市场休市等因素影响，资金可能偏紧的心理预期开始弥漫，但料不致出现上月底找不到钱的窘况。

货币市场人士指出，原预期春节后资金将大量回笼，银行本旬负数开得较大，至今累计超额准备仍有负2,607亿台币。然而目前金融机构面临的是资金回笼不如预期，银行间又分配不均的现况，因此必须在周四前尽量补平积数，否则等到下周一旬底再回补，恐怕缓不济急。

“现在还负很多，27日会紧一些，但预料可以补过来。”一位资调人士称。

另一大型票券商交易员则认为，由于这次资金回笼不如预期地快，且市场分配不均。已有拆出行对外声称这周资金会偏紧，将一周拆款利率调高1基点至0.42-0.43%。

一大型行库也在上周五分别调高了一周与两周的拆款利率。针对票券商的部分，一周拆款利率调高至0.415%、两周则调至0.435%，均较平日走高约2个基点。拆给银行的利率则略低1-2个基点。

本周五为和平纪念日假期，金融市场休市一天。

至上日为止，台湾央行农历年后存单发行余额增加了948.4亿台币。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，上周五通货回笼约27.28亿台币，年后累计回笼约2,786.45亿台币，回笼近尾声，累计发行数续降至约1.70兆(万亿)。

本地时间11:48时：

**台币兑美元 走升5.3分报30.342。

**台湾加权股价指数 跌0.49%。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日报0.386%；今日区间暂在0.295-0.410%，上日收盘区间则为0.295-0.415%；一周拆款利率成交暂在0.388-0.500%，上日区间在0.380-0.415%。

**短票利率未变**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，今日发票量各家多寡不一，但基本上多以到期续作为主。成交利率仍维持在0.60-0.61%的既有水准。

“今天发票量算多，但买气够，利率没上来。很多银行不拆款只买票。”一位大型票券商交易员说。

另一大型票券交易员则表示，今日没什么票到期，因此发行量也少。“月底最后一周落点都少，利率没有变化。”

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，同上日。

台湾央行今日存单到期3,948.80亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额为9,406.55亿台币，落点分别为周二1,002.25亿、周三2,288.20亿、周四2,167.30亿。周五则因公众假期休市一天。

拆款中心 资料显示，修正后周五超额准备为负88亿台币，累计超额准备为负2,607亿、加计前期1%的超额准备为831亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平。市场交易人士表示，月底将近，投信端资金稍显多缺不一，寿险端资金也因应周三交割30年新券出现资金流动的情形，不过券商间资金缺口不大，RP利率仍持稳既有区间。

他们并指出，30年新券103/5 将于周三交割300亿台币，其中以保险业得标比重51.67%为最高，其次则为证券业的39%，近日已有寿险业为30年新债交割款预作准备，目前市场资金仍稳中带松，资金调度不成问题，RP利率维持在既有区间不变。

“月底有去标30年新债的券商才会比较紧，现在调钱不致于太困难。”一位证券商交易员说。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。