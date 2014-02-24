重发-台湾热股：台湾群创不反对和友达合并，乐见政府协助

(重发以跟上红条)

路透台北2月24日 - 台湾面板两大厂商--群创 和友达 传出合并消息；群创 正式表示,不反对和友达并且乐见政府协助；惟友达则对此不予评论。

本地时间1026，台湾友达 升4.86%报10.4台币；而群创升0.46%报11台币。两档个股均跑赢台股 的下跌0.26%。

对媒体点名与群创可能合并，友达公司则是不评论与群创合并报导，但称只要符合长期利益对产业合并持开放态度。

台湾本地经济日报周一引述经济部长张家祝证实，鸿海 集团董事长郭台铭曾找他讨论面板双虎合并，引发外界猜想群创、友达合并有谱。据了解，两家业者彼此有联络，经济部乐观其成，但完全尊重两造意愿，不会强行介入主导。