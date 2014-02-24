重发-台湾热股：台湾群创不反对和友达合并，乐见政府协助

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
(重发以跟上红条)
路透台北2月24日 - 台湾面板两大厂商--群创 和友达 传出合并消息；群创 正式表示,不反对和友达并且乐见政府协助；惟友达则对此不予评论。
本地时间1026，台湾友达 升4.86%报10.4台币；而群创升0.46%报11台币。两档个股均跑赢台股 的下跌0.26%。
对媒体点名与群创可能合并，友达公司则是不评论与群创合并报导，但称只要符合长期利益对产业合并持开放态度。
台湾本地经济日报周一引述经济部长张家祝证实，鸿海 集团董事长郭台铭曾找他讨论面板双虎合并，引发外界猜想群创、友达合并有谱。据了解，两家业者彼此有联络，经济部乐观其成，但完全尊重两造意愿，不会强行介入主导。
去年下半年，友达董事长李焜耀也曾拜会过国发会主委管中闵，但双方并未明确说明双方会面的讨论重点。(完) (记者 洪淑珍；; 撰写 高洁如；; 审校 黄凯)
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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