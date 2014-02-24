全球金融：英国央行总裁对银行忧虑新资本要求提议不以为然

路透2月24日 - 悉尼先驱晨报(Morning Herald)周一刊登的专访显示，英国央行总裁卡尼对银行关于新资本要求提议的忧虑不以为然，并表示他们必须停止拒绝遵循新的国际准则。

卡尼驳斥了银行关于20国集团(G20)讨论的提议标准过于严格，会导致影子银行激增并埋下下次危机祸患的提法。

“持有最低资本标准的银行陷入了金融危机，比如，相当于风险加权资产比例不足两个百分点，更不用说实际资产了。他们基本上没有流动性保护，依赖于国家提供的保障，”他在悉尼参加G20会议间隙对费尔法克斯传媒(Fairfax Media)记者表示。

“后果是，即便有些国家提前正确行事但仍陷入了危机，比如我的祖国加拿大以及澳洲，各国不得不采取极端举措来扶持银行业，”卡尼称。

他还指出，英国已度过了前瞻指引的初级时期。