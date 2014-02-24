全球金融：英国央行总裁对银行忧虑新资本要求提议不以为然

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透2月24日 - 悉尼先驱晨报(Morning Herald)周一刊登的专访显示，英国央行总裁卡尼对银行关于新资本要求提议的忧虑不以为然，并表示他们必须停止拒绝遵循新的国际准则。
卡尼驳斥了银行关于20国集团(G20)讨论的提议标准过于严格，会导致影子银行激增并埋下下次危机祸患的提法。
“持有最低资本标准的银行陷入了金融危机，比如，相当于风险加权资产比例不足两个百分点，更不用说实际资产了。他们基本上没有流动性保护，依赖于国家提供的保障，”他在悉尼参加G20会议间隙对费尔法克斯传媒(Fairfax Media)记者表示。
“后果是，即便有些国家提前正确行事但仍陷入了危机，比如我的祖国加拿大以及澳洲，各国不得不采取极端举措来扶持银行业，”卡尼称。
他还指出，英国已度过了前瞻指引的初级时期。
卡尼在扞卫其利率前瞻指引政策时称，“随经济继续好转，现在问题是我们将做什么、如何做以及参照什么样的准则。”。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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