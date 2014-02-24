版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 24日 星期一 10:26 BJT

芝加哥期市：大豆期货连三日上涨创五个月新高，因全球短缺疑虑

路透悉尼2月24日 - 美国大豆期货周一连续第三天上涨，触及五个月新高，因巴西和阿根廷天气不佳，使得外界担心大豆库存有短缺之虞。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆合约 上涨0.2%，至每蒲式耳13.74美元，周五时上涨0.9%。

该近月合约曾高见13.72-1/4美元，为2013年9月以来最高。

3月玉米期货 下跌0.3%，至每蒲式耳4.51-3/4美元，周五时下跌0.6%。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐