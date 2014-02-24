芝加哥期市：大豆期货连三日上涨创五个月新高，因全球短缺疑虑

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透悉尼2月24日 - 美国大豆期货周一连续第三天上涨，触及五个月新高，因巴西和阿根廷天气不佳，使得外界担心大豆库存有短缺之虞。
芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆合约 上涨0.2%，至每蒲式耳13.74美元，周五时上涨0.9%。
该近月合约曾高见13.72-1/4美元，为2013年9月以来最高。
3月玉米期货 下跌0.3%，至每蒲式耳4.51-3/4美元，周五时下跌0.6%。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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