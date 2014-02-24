台湾债市：主要公债殖利率盘初微跌，反应美债趋稳及30年长券标低于预期

路透台北2月24日 - 台湾主要公债殖利率周一盘初微跌。交易员称，上日30年长券103/5 得标利率低于市场预期，显示寿险业对长券端需求仍强，稍有舒缓市场对明日标售10年新券103/6 的紧张气氛，早盘主流券殖利率联袂小幅走跌。

他们指出，由于近期美债走势趋稳，且上日30年长券标低于市场预期，令早盘主流券殖利率微幅走跌；不过103/6标债在即，市场观望气氛仍在，早盘追价力道并不强。

“明天标债市场偏观望，追价力道马马虎虎。”一位银行台债交易员称。

美国公债价格上周五小涨，因投资人对近期一连串逊于预期的经济数据到底是因为恶劣天气造成的短期影响，抑或是结构性经济放缓症状有疑虑。指标10年期公债 升5/32，收益率报2.737%，30年期长债 收益率报2.76%，周三尾盘报2.74%。

交易员观察市场最新动态：

* 美国10年债殖利率上周五稍有回落，周一亚洲早盘交投续徘徊在2.73%附近。

* 反应美债趋稳及上周五30年新券标低于预期，五年券103/4 及10年券103/6盘初殖利率小幅走跌。

* 明日午间将标售103/6，市场观望气氛仍在，早盘追价力道并不强。

中午开标前预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.07-1.085%

* 10年公债103/6发行前交易：1.575-1.595%

本地时间10:20时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率微幅走跌0.5基点至1.0755%

* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走跌1.32基点报1.5838%。

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