韩国股市：下滑，受累于美国疲弱楼市数据及中国股市下滑

路透首尔2月24日 - 韩国股市周一早盘小幅下滑，疲弱的美国楼市数据以及中国市场下跌，促使外资出脱韩股。

韩国综合股价指数(KOSPI) 开盘后不久即小幅上涨至一个月高位，0235 GMT时指数下跌0.3%，报1,951.13点。

Shinhan Investment Corp分析师Choi Dong-hwan说，他预计在3月中之前，KOSPI指数将陷入小幅波动的格局。

接近盘中时，外资卖超480亿韩元韩股，机构投资者及散户分别买超92亿韩元及376亿韩元韩股。

服务业领跌大盘，游戏开发商NCSoft Corp 跳水4.7%。

通讯股SK Telecom Co Ltd 和KT Corp 分别下跌2.2%和1%。

大宇造船 表现优异，上涨约1.3%，该公司称赢得两笔VLGCs订单，总值约6.40亿美元。(完)