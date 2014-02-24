韩国股市：下滑，受累于美国疲弱楼市数据及中国股市下滑

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透首尔2月24日 - 韩国股市周一早盘小幅下滑，疲弱的美国楼市数据以及中国市场下跌，促使外资出脱韩股。
韩国综合股价指数(KOSPI) 开盘后不久即小幅上涨至一个月高位，0235 GMT时指数下跌0.3%，报1,951.13点。
Shinhan Investment Corp分析师Choi Dong-hwan说，他预计在3月中之前，KOSPI指数将陷入小幅波动的格局。
接近盘中时，外资卖超480亿韩元韩股，机构投资者及散户分别买超92亿韩元及376亿韩元韩股。
服务业领跌大盘，游戏开发商NCSoft Corp 跳水4.7%。
通讯股SK Telecom Co Ltd 和KT Corp 分别下跌2.2%和1%。
大宇造船 表现优异，上涨约1.3%，该公司称赢得两笔VLGCs订单，总值约6.40亿美元。(完)
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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