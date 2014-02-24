路透调查：日本1月制造业产出料上升，核心通胀率料接近五年高位

分析师预期未来几个月通胀很难加速，因日圆走软对进口商品的影响逐渐减少，且在4月消费税自5%上调至8%后，民间消费可能失去动能。

日本1月失业率可能持平于六年低点3.7%。

1月求才求职比料从12月的1.03微幅上升至1.04，料将为2007年8月以来最高。

路透调查显示，日本1月所有家庭支出料较上年同期增0.2%，连五个月同比上升，但增幅低于12月的0.7%。

1月家庭支出料较前月增1.7%，12月为下滑0.7%。

总务省将于周四2330GMT公布CPI、失业率和家庭支出数据。