路透调查：日本1月制造业产出料上升，核心通胀率料接近五年高位

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
分析师预期未来几个月通胀很难加速，因日圆走软对进口商品的影响逐渐减少，且在4月消费税自5%上调至8%后，民间消费可能失去动能。
日本1月失业率可能持平于六年低点3.7%。
1月求才求职比料从12月的1.03微幅上升至1.04，料将为2007年8月以来最高。
路透调查显示，日本1月所有家庭支出料较上年同期增0.2%，连五个月同比上升，但增幅低于12月的0.7%。
1月家庭支出料较前月增1.7%，12月为下滑0.7%。
总务省将于周四2330GMT公布CPI、失业率和家庭支出数据。
国土交通省周五0500GMT将公布房屋开工数据。路透调查显示，1月房屋开工料较上年同期上升15.0%，连17个月增加，但增幅低于12月的18.0%。(完) (编译 李爽/朱晓军/张若琪 审校 孙茉莉/高琦/石冠兰)
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。