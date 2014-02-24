新债招标：中国国开行两期铁路专项ABS利差均为-26bp，接近上限

路透北京2月24日 - 中国债券信息网发行快报显示，中国国家开发银行 周一下午招标的今年第一期和第二期铁路专项信贷资产支持证券(ABS)中标利差均为-26bp（基点），接近招标区间上限，对应中标利率为5.89%。

此前刊登在中国债券信息网的公告显示，两期ABS的招标基本利差区间为-55bp至-25bp。

今日发行的两期ABS金额各为60亿元人民币，加权平均期限均为1.32年，全部为优先档；发起人国开行将分别持有该单ABS发行规模的5%作为信用风险自留，所以本次招标总量为114亿元，采用单一利差(荷兰式)招标。

上述两期ABS均为浮息品种，基准利率为一至三年期贷款利率。资产支持证券分别由中诚信托、中国对外经济贸易信托公司担任发行人和受托人，主承销商均为国开证券。

中诚信国际信用评级公司、中债资信评估公司授予两期资产支持证券的预定评级均为AAA。3月17日为分销和缴款日，3月18日为起息日和信托设立日。