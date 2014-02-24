《全球汇市》欧元在乌克兰局势缓和后持稳，美元走势关注本周经济数据

本周公布的美国数据包括周二的消费者信心指数，周三的新屋销售和周五第四季国内生产总值修正值。

20国集团财经首脑周末在悉尼举行会议，与会各国设定未来五年经济至少成长2%的目标。

全球经济增长和新兴市场最近动荡是此次会议的焦点，但G20公报并未就发达国家和发展中国家之间的重要摩擦做出暗示。

澳元兑美元 跌0.4%至0.8948，在上周中国公布制造业调查暗淡结果带来冲击后，仍未站稳脚跟。