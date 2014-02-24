《全球汇市》欧元在乌克兰局势缓和后持稳，美元走势关注本周经济数据

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
本周公布的美国数据包括周二的消费者信心指数，周三的新屋销售和周五第四季国内生产总值修正值。
20国集团财经首脑周末在悉尼举行会议，与会各国设定未来五年经济至少成长2%的目标。
全球经济增长和新兴市场最近动荡是此次会议的焦点，但G20公报并未就发达国家和发展中国家之间的重要摩擦做出暗示。
澳元兑美元 跌0.4%至0.8948，在上周中国公布制造业调查暗淡结果带来冲击后，仍未站稳脚跟。
澳元兑日圆 跌0.3%报91.77日圆。
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。