中国新债：重庆三峡银行周四发行至多20亿元固息金融债，期限三年

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透上海2月24日 - 中国重庆三峡银行股份有限公司周一公告称，将于周四(27日)在银行间市场招标发行至多20亿元人民币固息金融债，期限三年，募集资金将全部用于发放小微企业贷款。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债缴款日和起息日同为2月28日，主承销商为中信证券 。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA-，发行人主体信用级别为AA-。
截至2013年6月30日，重庆三峡银行资产总额为664.45亿元，存款余额为479.02亿元，贷款余额为198.92亿元；2013年1-6月实现净利润4.30亿。(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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