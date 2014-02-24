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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 11:13 BJT

中国新债：重庆三峡银行周四发行至多20亿元固息金融债，期限三年

路透上海2月24日 - 中国重庆三峡银行股份有限公司周一公告称，将于周四(27日)在银行间市场招标发行至多20亿元人民币固息金融债，期限三年，募集资金将全部用于发放小微企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债缴款日和起息日同为2月28日，主承销商为中信证券 。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA-，发行人主体信用级别为AA-。

截至2013年6月30日，重庆三峡银行资产总额为664.45亿元，存款余额为479.02亿元，贷款余额为198.92亿元；2013年1-6月实现净利润4.30亿。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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