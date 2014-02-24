中国贸易：一季度出口料现波动，今年外贸增速保持去年水平--商务部

路透北京2月24日 - 中国商务部发言人沈丹阳周一称，由于春节等季节性因素，一季度的出口可能会出现一些波动，并预计今年外贸保持与去年全年水平上下的增长速度。

商务部网站刊登他接受媒体联合采访的新闻稿称，不排除2月份的出口数据同比会出现一些异常。

“关于全年外贸形势，我们总体上仍然持谨慎乐观的看法，有信心在进一步转变增长方式和调整结构的基础上，保持与去年全年水平上下的增长速度。”沈丹阳称。

他亦强调，也要清醒地认识到，并非出口增长了，出口企业日子就好过了。

他并称，由于春节等季节因素，1-2月中国对外贸易历来波动幅度较大。在对外投资方面，单独月份个别投资金额较大的项目的集中到资也可能引起数据的急剧变化。因此，对1月对日贸易和投资数据的增减不宜过度解读。