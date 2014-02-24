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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 11:24 BJT

日本股市：日经早盘交投震荡小幅上涨，投资人态度仍谨慎

路透东京2月24日 - 日本股市日经指数周一早盘在震荡交投中攀升至三周高位，投机客趁着日圆稍微下滑之际回补空仓。

但许多投资人选择观望，在日本企业财报季中寻求更明确好转的讯号，对20国集团(G20)做出刺激全球成长的承诺，投资人反应冷淡。

指标日经指数 一度上涨0.8%至14,982.53点，创1月31日以来最高。但指数后来回吐涨幅，早盘仅小幅收高0.1%至14,880.72点。
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