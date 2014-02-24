日本股市：日经早盘交投震荡小幅上涨，投资人态度仍谨慎

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京2月24日 - 日本股市日经指数周一早盘在震荡交投中攀升至三周高位，投机客趁着日圆稍微下滑之际回补空仓。
但许多投资人选择观望，在日本企业财报季中寻求更明确好转的讯号，对20国集团(G20)做出刺激全球成长的承诺，投资人反应冷淡。
指标日经指数 一度上涨0.8%至14,982.53点，创1月31日以来最高。但指数后来回吐涨幅，早盘仅小幅收高0.1%至14,880.72点。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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