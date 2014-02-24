韩国汇市：韩元触及逾两周低位，投资者在美国数据出炉前表现谨慎

“有些传言称出口商抛售美元，但早盘出手的量显然不大，”一名外资银行交易员表示。“由于股市下跌，做空美元的可能性极低。”

但投资人看来对于出口商大举出脱美元保持戒心；出口商在月底往往在汇市中扮演重要角色，因其寻求将海外买家合约付款汇回。

周五公布的美国成屋销售表现不振，市场人士预期本周将公布又一轮的疲软数据，而这可能让美国联邦储备理事会(FED/美联储)有放缓缩减每月购债脚步的理由。