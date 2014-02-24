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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 11:37 BJT

韩国汇市：韩元触及逾两周低位，投资者在美国数据出炉前表现谨慎

“有些传言称出口商抛售美元，但早盘出手的量显然不大，”一名外资银行交易员表示。“由于股市下跌，做空美元的可能性极低。”

但投资人看来对于出口商大举出脱美元保持戒心；出口商在月底往往在汇市中扮演重要角色，因其寻求将海外买家合约付款汇回。

韩国股市综合股价指数 下跌0.4%至1,950.22点，外资盘中卖超570亿韩元(5,320万美元)。

本周美国将有包括消费者信心及第四季国内生产总值(GDP)等连串经济数据出炉，令市场警戒气氛升温。

周五公布的美国成屋销售表现不振，市场人士预期本周将公布又一轮的疲软数据，而这可能让美国联邦储备理事会(FED/美联储)有放缓缩减每月购债脚步的理由。

美联储主席叶伦将在周四赴参议院举行听证会。

三年期公债3月期约 上涨0.04点，报105.89，周五遭逢抛盘后出现空头回补。

0237GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,076.7 1,072.1

日圆/韩元 10.5056/156 10.4524

韩国公债期货 * 105.89 105.85

韩国综合股价指数 1,950.22 1,957.83

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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