《汇市简讯》美元指数未来几日很有可能继续反弹

0329GMT

* 200日移动均线与始于2011年低位的趋势线在80下方相交

* 上周测试此水准，美元指数小幅反弹

* 未来几日很有可能进一步反弹，50日移动均线切入位在80.6

* 周线若收在200日移动均线之下，则为测试50%费波纳奇回档技术位78.69打开大门

* 预计在未来几周的某一时刻，美指将测试78.69

* 欲浏览相关技术图表，请点击： link.reuters.com/wyz96v

(完)

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