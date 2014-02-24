《汇市简讯》美元指数未来几日很有可能继续反弹

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
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* 200日移动均线与始于2011年低位的趋势线在80下方相交
* 上周测试此水准，美元指数小幅反弹
* 未来几日很有可能进一步反弹，50日移动均线切入位在80.6
* 周线若收在200日移动均线之下，则为测试50%费波纳奇回档技术位78.69打开大门
* 预计在未来几周的某一时刻，美指将测试78.69
* 欲浏览相关技术图表，请点击： link.reuters.com/wyz96v
(完)
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