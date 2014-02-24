路透基点：成霖集团将五年期贷款融资规模提升至20亿台币--RLPC

路透香港2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，成霖集团五年期融资贷款规模由18亿台币增加到20亿台币(6,600万美元)。

台湾银行、彰化商业银行、中国信托商业银行(CTBC)、玉山商业银行、台湾工银、大众银行和台北富邦商业银行为牵头行和簿记行，各承贷2.1亿台币。

中华开发工业银行和兆丰国际商业银行各承贷1.3亿台币。永丰银行和上海商业储蓄银行各承贷1.1亿台币，华南银行参贷5,000万台币。

合约在2月20日签署。

此前报道称，这笔无担保贷款当初分为A和B两部分，A部分为10亿台币定期贷款，B部分为8亿台币循环信贷。

两部分均较二级市场商业票据利率加码90个基点，首次提取后的第一年里两部分信贷都有2%的税后保底利率。

银行受邀以三个层次参贷。承贷3.6亿台币或以上的银行，有15个基点的前端费并获得牵头行头衔；承贷2.4-3.59亿台币的银行，有10个基点的费率；承贷1.2-2.39亿台币的银行，有5个基点的费率。

若自本案签署起六个月内，A部分贷款未全部支取或B部分支取不到50%，则还需支付15个基点的承诺费。

A部分贷款有两年宽限期，分四期每半年不等额偿还：10%(第1期), 20%(第2期)、30%(第3期)和40%(第4期)。

贷款所得主要用于为借款人2009年9月签署的18亿台币五年期融资案作再融资，以及营运资本。