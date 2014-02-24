中国货币市场：资金供给稍显收敛回购利率跌幅趋缓，担忧央行加力回笼

路透上海2月24日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率 跌幅趋缓，尽管流动性整体宽松格局未改，但资金供给较此前的泛滥局面稍有收敛，对于央行公开市场可能加力回笼的担忧，令机构观望心态渐浓。

他们并指出，近期人民币汇率快速下滑，央行疑似入场干预或是重要推手，而这一过程中可能向银行体系投放了不小规模的人民币流动性，接下来汇率走向以及央行相应的政策应对也会对资金面的变化形成直接影响。

“还是宽松，但是感觉不像上周那么夸张了，几家大行的供给不像上周那么多，供稍大于求吧。”华东一银行交易员称。

她谈到，上周公开市场已重启了正回购，但对资金面影响有限，而外汇占款应是最近资金愈发宽松的重要因素之一，如果这一因素持续发酵，公开市场的回笼可能还会加码，甚至不排除重启央票发行。

她并认为，目前14天期以内的回购利率都已处于偏低水平，继续下探的空间很有限，一旦资金面更趋平衡，将震荡反弹，“七天很低了，隔夜更离谱，接下来应该会往回走了。”

面对节后丰沛的流动性，中国央行果断出手重启正回购，上周延续春节后的净回笼态势，惟规模收敛。业内人士认为，公开市场的新动向并不意味政策立场有所变化，在国内经济基本面走向仍待观察的情况下，货币政策仍以防风险为重，延续中性偏紧基调。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天两种，逆回购包括七天和14天。

北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.6471 1.6980 -5.09

七天 3.3006 3.3619 -6.13

14天 3.8933 3.9734 -8.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1650 2.7450 +42.00

七天 3.9550 1.9950 +196.00

14天 4.1000 3.6500 +45.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7200 1.8200 -10.00

七天 3.3400 3.6300 -29.00

14天 3.9800 4.0500 -7.00

Shibor

其中:隔夜 1.7000 1.7640 -6.40

七天 3.3390 3.5950 -25.60

三个月 5.5665 5.5775 -1.10