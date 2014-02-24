台湾债市：RP利率持平，得标者为30年新券交割预作准备

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透台北2月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平。市场交易人士表示，月底将近，投信端资金稍显多缺不一，寿险端资金也因应周三交割30年新券出现资金流动的情形，不过券商间资金缺口不大，RP利率仍持稳既有区间。
他们并指出，30年新券103/5 将于周三交割300亿台币，其中以保险业得标比重51.67%为最高，其次则为证券业的39%，近日已有寿险业为30年新债交割款预作准备，目前市场资金仍稳中带松，资金调度不成问题，RP利率维持在既有区间不变。
〞月底有去标30年新债的券商才会比较紧，现在调钱不致于太困难。〞一位证券商交易员说。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。
本周主要交割因子包括周一的德宏 可转换公司债2亿台币、F-金丽 可转债12亿台币、中华工程 三年期可转债3亿台币；周二交割中华工程五年期可转债5亿台币、柜买测可转债1亿台币；周三发行的103/5期30年公债交割300亿台币、F-合富 可转债4亿台币、嘉威 可转债1.5亿台币；周四有祥业 可转债0.5亿。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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