台湾债市：RP利率持平，得标者为30年新券交割预作准备

路透台北2月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平。市场交易人士表示，月底将近，投信端资金稍显多缺不一，寿险端资金也因应周三交割30年新券出现资金流动的情形，不过券商间资金缺口不大，RP利率仍持稳既有区间。

他们并指出，30年新券103/5 将于周三交割300亿台币，其中以保险业得标比重51.67%为最高，其次则为证券业的39%，近日已有寿险业为30年新债交割款预作准备，目前市场资金仍稳中带松，资金调度不成问题，RP利率维持在既有区间不变。

〞月底有去标30年新债的券商才会比较紧，现在调钱不致于太困难。〞一位证券商交易员说。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。