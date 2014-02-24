中国汇市：人民币早盘续贬但初现企稳之势，6.1有望形成有力支撑

* 即期早盘继续贬值

* 客盘结购汇现分化

* 大购汇盘不明显，初现低位企稳之势

* 6.1元强支撑位前走势料趋平缓

路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期 周一早盘继续走贬，中间价连续第五天低开，但贬幅明显收窄。市场中大行购汇不明显，而客盘出现分化、结购汇相对均衡。

分析人士认为，6.1元作为整数关口，且人民币上周累积跌幅已经较大，该关口的心理意义更加重要，短期内料对人民币进一步走贬形成较大支撑，即期走势有望趋于平缓。

中间价过去五天以来累计下跌136个点子； 即期上周累计下跌0.4%，今年初至上周收盘止累计跌幅则为0.62%。

“不可能容忍汇率出现媒体所渲染的‘大幅贬值’，短期走势平缓一些的可能性会大一些。”一中资大行交易员说。

他表示，市场今天未见到特别大的美元买盘，客盘也出现一些分化，总体更趋于平衡，购汇较前期增多。感觉客盘方面的预期出现一些分化。

CNH继上周连续急跌之后，目前汇率已弱于在岸水平，意味着此前两地的套利窗口已经关闭，套利对在岸汇率构成的结汇压力也将告一段落。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.0945元，上日收报6.0914元。盘初一度跌至6.0990元，之后贬值有所收窄。今日人民币兑美元中间价 为6.1189元，上日中间价为6.1176元。

一股份行交易员则提到，2月份贸易顺差有可能偏小，这也可能是人民币弱势的因素之一，但这是因为受春节影响很大，不能说是出口真的下滑了。

中国商务部发言人沈丹阳周一称，由于春节等季节性因素，一季度的出口可能会出现一些波动，并预计今年外贸保持与去年全年水平上下的增长速度，不排除2月份的出口数据同比会出现一些异常。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1366/06，上日尾盘为6.137。

北京时间11:58，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0955/85元，上一交易日尾盘报6.0893元。